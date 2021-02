Pagelle Genoa-Napoli 2-1 | voti | tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di. Allo stadio Marassi i ragazzi di Davide Ballardini partono fortissimo, sfruttano un clamoroso errore in uscita degli ospiti, e trovano la rete dell'1-0 grazie a Goran Pandev. Ilprova a reagire, prende la traversa con Petagna, ma poco dopo subisce nuovamente la rete del macedone che torna a siglare una doppietta dopo anni di astinenza. I ragazzi di Gattuso non ci stanno, creano diverse palle gol e trovano la rete di Politano che riapre tutto nel finale, ma ormai è troppo tardi: il match termina per 2-1. Ildi Ballardini vola in classifica, ennesimo brusco ...