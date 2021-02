Paesi Baschi, la storica vittoria dell’Athletic in Supercoppa e l’utopia di una nazionale (Di sabato 6 febbraio 2021) L’entusiasmo è alle stelle. È difficile da contenere. Canti e cori nonostante ci si trovi sotto a un tunnel marcio, con un cancello che spezza sul nascere ogni tipo di contatto fisico. Da una parte gli eroi dell’Athletic Bilbao, dall’altra centinaia di tifosi venuti ad accogliere la squadra dopo l’incredibile vittoria in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona di Messi. Un trionfo che continua a premiare la filosofia centenaria della società, quella di tesserare soltanto giocatori Baschi o ragazzi che si siano formati nelle giovanili di un club dell’Euskadi. L’orgoglio di un popolo che sente la necessità di mettersi in proprio e di avere una nazionale: la storia della selezione dei Paesi Baschi è ultracentenaria (l’esordio nel 1915 con il 6-1 alla Catalogna), ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) L’entusiasmo è alle stelle. È difficile da contenere. Canti e cori nonostante ci si trovi sotto a un tunnel marcio, con un cancello che spezza sul nascere ogni tipo di contatto fisico. Da una parte gli eroiBilbao, dall’altra centinaia di tifosi venuti ad accogliere la squadra dopo l’incredibileindi Spagna contro il Barcellona di Messi. Un trionfo che continua a premiare la filosofia centenaria della società, quella di tesserare soltanto giocatorio ragazzi che si siano formati nelle giovanili di un club dell’Euskadi. L’orgoglio di un popolo che sente la necessità di mettersi in proprio e di avere una: la storia della selezione deiè ultracentenaria (l’esordio nel 1915 con il 6-1 alla Catalogna), ma non ...

