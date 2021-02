Mertens-Kanepi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta 500 Melbourne 1 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Elise Mertens e Kaia Kanepi saranno le protagoniste della finale del Wta di Melbourne 1 2021. Il Gippsland Trophy sarà contesto dalla belga e dall’estone, in uno scontro che promette emozioni e colpi di scena improvvisi. Mertens ha usufruito del ritiro di Naomi Osaka, mentre Kanepi ha sconfitto sul campo Ekaterina Alexandrova. La finale andrà in scena domenica 7 febbraio, con orario attualmente da definire, ma corrispondente alla notte italiana tra il 6 e appunto il 7 febbraio. La diretta televisiva verrà offerta in contemporanea da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn). Le due emittenti proporranno anche dei live ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Elisee Kaiasaranno le protagoniste della finale del Wta di. Il Gippsland Trophy sarà contesto dalla belga e dall’estone, in uno scontro che promette emozioni e colpi di scena improvvisi.ha usufruito del ritiro di Naomi Osaka, mentreha sconfitto sul campo Ekaterina Alexandrova. La finale andrà in scena domenica 7 febbraio, conattualmente da definire, ma corrispondente alla notte italiana tra il 6 e appunto il 7 febbraio. Latelevisiva verrà offerta in contemporanea da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn). Le due emittenti proporranno anche dei live ...

