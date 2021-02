LIVE Snowboard, PGS Bannoye in DIRETTA: Felicetti e Coratti si qualificano per le semifinali (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52 Joerg esce dal tracciato e Hoffmeister non ha problemi a strappare il pass per la big final. 9.48 LE semifinali FEMMINILI Hoffmeister vs Joerg Schoeffmann vs Loch 9.47 Loginov supera Baumeister nell’ultimo quarto di finale. 9.45 ANCHE Felicetti STRAPPA IL PASS PER LA SEMIFINALE. L’azzurro batte agilmente Kim 9.43 Niente da fare, invece, per Bormolini, il quale viene eliminato da Sluev. 9.41 Una mezza scivolata di Kwiatkowski spiana la strada a Coratti che agguanta nuovamente la semifinale proprio come fatto nel PSL di Mosca. 9.40 I QUARTI MASCHILI Coratti vs Kwiatkowski Sluev vs Bormolini Felicetti vs Kim Loginov vs Baumeister 9.38 E Schoeffmann esclude anche Bykova dalla competizione. L’Austriaca ha eliminato ambedue le ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52 Joerg esce dal tracciato e Hoffmeister non ha problemi a strappare il pass per la big final. 9.48 LEFEMMINILI Hoffmeister vs Joerg Schoeffmann vs Loch 9.47 Loginov supera Baumeister nell’ultimo quarto di finale. 9.45 ANCHESTRAPPA IL PASS PER LA SEMIFINALE. L’azzurro batte agilmente Kim 9.43 Niente da fare, invece, per Bormolini, il quale viene eliminato da Sluev. 9.41 Una mezza scivolata di Kwiatkowski spiana la strada ache agguanta nuovamente la semifinale proprio come fatto nel PSL di Mosca. 9.40 I QUARTI MASCHILIvs Kwiatkowski Sluev vs Bormolinivs Kim Loginov vs Baumeister 9.38 E Schoeffmann esclude anche Bykova dalla competizione. L’Austriaca ha eliminato ambedue le ...

