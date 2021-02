LIVE Sci di fondo, Sprint Ulricehamn in DIRETTA: Pellegrino terzo ma c’è da soffrire per la Coppa di sprint. Trionfa la Svezia con Svensson e Dahlqvist (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32. Per oggi è tutto. Appuntamento a domani per la sprint a squadre che distribuisce punti importanti per la Coppa del Mondo individuale. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 14.31: Dahlqvist, Hagstroem e Diggins sul podio in campo maschile, Svensson, Retivykh e Pellegrino sul podio nella gara maschile. Questi i verdetti della sprint a tecnica libera di Ulricehamn 14.30: Un terzo posto storico per l’azzurro che diventa l’uomo con più podi in sprint in Coppa del Mondo! Di sicuro Ustiugov ha fatto gioco di squadra con Retivykh che non ha tenuto il suo ritmo nella parte iniziale e nel ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32. Per oggi è tutto. Appuntamento a domani per laa squadre che distribuisce punti importanti per ladel Mondo individuale. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 14.31:, Hagstroem e Diggins sul podio in campo maschile,, Retivykh esul podio nella gara maschile. Questi i verdetti dellaa tecnica libera di14.30: Unposto storico per l’azzurro che diventa l’uomo con più podi inindel Mondo! Di sicuro Ustiugov ha fatto gioco di squadra con Retivykh che non ha tenuto il suo ritmo nella parte iniziale e nel ...

