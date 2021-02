Live Genoa-Napoli 2-0 | Politano ci prova da fuori | di poco fuori

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ildi Ballardini ospita allo stadio Ferraris ildi Gattuso. I rossoblù di casa in grande spolvero nell'ultimo periodo, come dimostrato anche l'ultima vittoria (3-0) in...

SkySport : ? Sky Saturday Night ?? Adesso LIVE su Sky Sport 24 ?? #SkySaturdayNight l'hashtag per interagire con noi #SkySport… - Andrea83791902 : RT @NonSoloJuve: ??”Se il Genoa ne fa un altro, Napoli-Juve la rinviamo.” [Live reactions all’AsI di NapoIi] - enciro59 : RT @NonSoloJuve: ??”Se il Genoa ne fa un altro, Napoli-Juve la rinviamo.” [Live reactions all’AsI di NapoIi] - infoitsport : Genoa-Napoli 2-0 LIVE, Il risultato in diretta LIVE - infoitsport : LIVE - Genoa- Napoli 2-0 (11', 26' Pandev): Termina il primo tempo! -

Ultime Notizie dalla rete : Live Genoa

Formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): PERIN; GOLDANIGA, RADOVANOVIC, CRISCITO; ZAPPACOSTA, ZAJC, BADELJ, STROOTMAN, CZYBORRA; DESTRO, PANDEV. NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): OSPINA; DI LORENZO, MAKSIMOVIC, ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. La Voce del Patrone rossoblù: Francesco Patrone commenta in video il primo tempo di- Napoli. Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto.Tutto pronto al "Luigi Ferraris" per l'ultimo anticipo di questo ricco sabato calcistico. In casa rossoblu, Ballardini conferma l'ossatura di squadra che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite, ma ...2-0 per i rossoblù alla fine della prima frazione grazie a una doppietta di Pandev su due gravi svarioni da parte della difesa di Gattuso. Il Napoli gioca discretamente bene impegnando diverse volte P ...