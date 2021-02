Life in a Day 2020, la recensione: eventi memorabili in un film che dimenticheremo (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo l'anteprima al Sundance 2021, Life in a Day 2020 è disponibile su YouTube per mostrare il mondo durante la pandemia. Dieci anni dopo l'esperimento globale di Life in a Day, il regista Kevin MacDonald e il produttore Ridley Scott hanno deciso di fare il bis per fotografare il mondo in un preciso momento durante la pandemia, come svela la recensione di Life in a Day 2021. Il film corale è stato realizzato con lo stesso metodo del precedente e con la collaborazione di YouTube, che ospita la prima mondiale in streaming. Il 25 luglio 2020 le persone da ogni parte della Terra sono state invitate a riprendere la loro giornata e caricare i video sulla piattaforma. Da qui, con un … Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo l'anteprima al Sundance 2021,in a Dayè disponibile su YouTube per mostrare il mondo durante la pandemia. Dieci anni dopo l'esperimento globale diin a Day, il regista Kevin MacDonald e il produttore Ridley Scott hanno deciso di fare il bis per fotografare il mondo in un preciso momento durante la pandemia, come svela ladiin a Day 2021. Ilcorale è stato realizzato con lo stesso metodo del precedente e con la collaborazione di YouTube, che ospita la prima mondiale in streaming. Il 25 lugliole persone da ogni parte della Terra sono state invitate a riprendere la loro giornata e caricare i video sulla piattaforma. Da qui, con un …

