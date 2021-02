Latina e Provincia, 112 nuovi casi. Ecco i Comuni più colpiti, i dati aggiornati al 6 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 112 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 19 ad Aprilia, 1 a Bassiano, 5 a Cisterna, 1 a Cori, 7 a Fondi, 8 a Formia, 17 a Latina, 1 a Lenola, 4 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 4 a Pontinia, 4 a Priverno, 3 a Roccagorga, 2 a Roccasecca dei Volsci, 3 a Sabaudia, 4 a Sermoneta, 8 a Sezze, 6 a Spigno Saturnia e 12 a Terracina. Sono 119 le persone guarite nelle ultime ore. Tre, invece, i pazienti deceduti: 2 residenti ad Aprilia e 1 a Monte San Biagio. Stando al bollettino odierno dell’Azienda Sanitaria, si registra anche il decesso di un’altra persona (extra al territorio della Asl di Latina). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 112 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 19 ad Aprilia, 1 a Bassiano, 5 a Cisterna, 1 a Cori, 7 a Fondi, 8 a Formia, 17 a, 1 a Lenola, 4 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 4 a Pontinia, 4 a Priverno, 3 a Roccagorga, 2 a Roccasecca dei Volsci, 3 a Sabaudia, 4 a Sermoneta, 8 a Sezze, 6 a Spigno Saturnia e 12 a Terracina. Sono 119 le persone guarite nelle ultime ore. Tre, invece, i pazienti deceduti: 2 residenti ad Aprilia e 1 a Monte San Biagio. Stando al bollettino odierno dell’Azienda Sanitaria, si registra anche il decesso di un’altra persona (extra al territorio della Asl di). su Il Corriere della Città.

