Kate Middleton | «William | il mio supporto più grande»

(Di sabato 6 febbraio 2021) Kate Middleton non ha problemi ad ammetterlo: William è da sempre il suo supporto più grande, specie dopo un anno così impegnativo come quello appena trascorso. In una recente videochiamata con altri genitori pubblicata sul profilo Instagram della coppia reale, la Duchessa di Cambridge ha spiegato che il suo «più grande sostegno» durante la pandemia è stato suo marito: «Non potendo fare affidamento sui soliti sistemi di supporto, questo è stato un anno davvero difficile per molte famiglie» ha aggiunto Kate che, durante l’epidemia da Covid-19, ha continuato a fare squadra con William e a non venir meno ai suoi doveri reali, incluso un tour del Regno Unito in treno nel mese di dicembre.