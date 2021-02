Il vero nemico di Draghi è la sinistra con il torcicollo. Da Pd e Leu veti fuori tempo massimo (Di sabato 6 febbraio 2021) La Azzolina si dispera per la poltrona di ministro che se ne va? Si consoli con quella della Camera. I grillini non riescono a digerire l’alleanza con B.? Prendano un Maalox ed eviteranno anche il bruciore di stomaco. Il Pd ha problemi di coabitazione con la Lega? Chiami un architetto di facileristrutturare.it e risolva. In alternativa, si cerchi un altro tetto. Benvenuti nell’anno zero dell’era Draghi. Ai partiti ci vorrà un po’ di tempo per farci il callo, ma è meglio che si rendano conto subito che l’avvento di SuperMario è destinato ad incidere in profondità. Altro che disquisizioni su governi tecnici e/o politici. Sarà quello del premier con tanti saluti alla liturgia della lottizzazione, delle incompatibilità ideologiche e delle fedeltà pro-tempore. Draghi inciderà sugli assetti politici Ce lo vedete ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) La Azzolina si dispera per la poltrona di ministro che se ne va? Si consoli con quella della Camera. I grillini non riescono a digerire l’alleanza con B.? Prendano un Maalox ed eviteranno anche il bruciore di stomaco. Il Pd ha problemi di coabitazione con la Lega? Chiami un architetto di facileristrutturare.it e risolva. In alternativa, si cerchi un altro tetto. Benvenuti nell’anno zero dell’era. Ai partiti ci vorrà un po’ diper farci il callo, ma è meglio che si rendano conto subito che l’avvento di SuperMario è destinato ad incidere in profondità. Altro che disquisizioni su governi tecnici e/o politici. Sarà quello del premier con tanti saluti alla liturgia della lottizzazione, delle incompatibilità ideologiche e delle fedeltà pro-re.inciderà sugli assetti politici Ce lo vedete ...

borghi_claudio : Rispetto al DEGRADO di conte e gualtieri per me sarà in ogni caso un progresso: se Draghi gioca con noi lavorare co… - erngreco : RT @borghi_claudio: Rispetto al DEGRADO di conte e gualtieri per me sarà in ogni caso un progresso: se Draghi gioca con noi lavorare con lu… - laratta_enzo : RT @SecolodItalia1: Il vero nemico di Draghi è la sinistra con il torcicollo. Da Pd e Leu veti fuori tempo massimo - SecolodItalia1 : Il vero nemico di Draghi è la sinistra con il torcicollo. Da Pd e Leu veti fuori tempo massimo… - stefystar70 : RT @borghi_claudio: Rispetto al DEGRADO di conte e gualtieri per me sarà in ogni caso un progresso: se Draghi gioca con noi lavorare con lu… -