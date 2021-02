I furbetti del cashback, sessantadue transazioni in 55 minuti in una stazione di servizio (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ allarme per i ‘furbetti del cashback’. In Piemonte registrate sessantadue transazioni in meno di un’ora in una stazione di servizio. ROMA – Scatta l’allarme per i furbetti del cashback. Come raccontato dal Corriere della Sera, in provincia di Cuneo una persona ha fatto ben sessantadue transazioni in meno di un’ora in una stazione di servizio. Una tattica per provare ad arrivare al premio extra previsto dal provvedimento. Un importo di 1.500 euro per le prime 100mila persone che raggiungono le 50 operazioni. L’episodio di Cuneo non è il primo e non sarà l’ultimo, come confermato anche da Alessandro Zavalloni, segretario nazionale Fegica Cisl: “Abbiamo avuto già numerosi ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ allarme per i ‘del’. In Piemonte registratein meno di un’ora in unadi. ROMA – Scatta l’allarme per idel. Come raccontato dal Corriere della Sera, in provincia di Cuneo una persona ha fatto benin meno di un’ora in unadi. Una tattica per provare ad arrivare al premio extra previsto dal provvedimento. Un importo di 1.500 euro per le prime 100mila persone che raggiungono le 50 operazioni. L’episodio di Cuneo non è il primo e non sarà l’ultimo, come confermato anche da Alessandro Zavalloni, segretario nazionale Fegica Cisl: “Abbiamo avuto già numerosi ...

