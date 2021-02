Guidare dopo essersi fatto una 'canna' è reato? (Di sabato 6 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - La Cassazione ha assolto un conducente condannato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti perchè non basta aver fumato marijuana se non viene accertato lo stato di alterazione. Leggi su studiocataldi (Di sabato 6 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - La Cassazione ha assolto un conducente condannato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti perchè non basta aver fumato marijuana se non viene accertato lo stato di alterazione.

