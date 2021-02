Governo | Draghi chiude primo giro | i sì e i no dei partiti Adnkronos

(Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb () - Con il sì del Movimento 5 stelle e quello, per molti versi sorprendente, di Matteo Salvini, Marioha chiuso ildi consultazioni di tutte le forze politiche. Il premier incaricato potrebbe convocare un secondodi confronti, ma intanto può ragionare finalmente con le chiare posizioni assunte daiin questi tre giorni di faccia a faccia. Con il presidente incaricato si è chiarito Matteo Salvini: "Abbiamo detto ache siamo a disposizione". Il leader della Lega per molti versi è andato oltre le previsioni della vigilia: "Non poniamo condizioni né su persone né su idee o movimenti", ha detto dopo l'incontro a Montecitorio ripetendo più volte: "Conc'è condivisione su molti temi". Un sì è ...

la Repubblica

soluzione necessaria dopo pagliacciata durata troppo" "La situazione è così grave, veniamo da uncosì scadente checomunque oggi è una soluzione necessaria". A dirlo all'Adnkronos è Marcello Veneziani, che fa alcune valutazioni sulla 'spaccatura' nel centrodestra rispetto alla ...Da qui a un anno il sistema dei partiti, così come lo abbiamo conosciuto, sarà verosimilmente un'altra cosa. Ilè una chance preziosa per costruire una grande forza europeista, cristiano - liberale, simile in parte alla Cdu di Kohl e di Merkel, capace di occupare un grande spazio centrale e ...Roma, 6 feb (Adnkronos) - 'Ero certa che fossero infondate le notizie su un appoggio esterno Pd al governo Draghi. Per quanto mi riguarda ...(Adnkronos) - (Adnkronos) - Ieri a spingere sull'acceleratore del governo Draghi era stato per primo Matteo Renzi: "Iv sosterrà il governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti tecnici e ...