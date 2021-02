Giorni difficili per Maria De Filippi: la sua reazione è inaspettata (Di sabato 6 febbraio 2021) Maria De Filippi, in questi Giorni, è al centro delle critiche sia per la sua vita privata che per le “trashate” che vengono fuori dai suoi programmi di punta. A colpirla sono due donne dello spettacolo. La Queen subisce e reagisce in modo strano Uomini e DonneEssere Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo, comporta sempre una serie di conseguenze. La conduttrice di “C’è Posta per te”, “Uomini e Donne” ed altri programmi di successo è nel mirino di due donne dello spettacolo, due giornaliste: Alda D’Eusanio, la nuova gieffina e Selvaggia Lucarelli. Alda D’Eusanio è entrata da pochissimo nel loft di Cinecittà ma ne ha combinate più lei di tutti i concorrenti che sono lì da 5 mesi. Dopo la parola razzista usata durante la cena persiana dei ragazzi, ora se la prende ... Leggi su kronic (Di sabato 6 febbraio 2021)De, in questi, è al centro delle critiche sia per la sua vita privata che per le “trashate” che vengono fuori dai suoi programmi di punta. A colpirla sono due donne dello spettacolo. La Queen subisce e reagisce in modo strano Uomini e DonneEssereDe, moglie di Maurizio Costanzo, comporta sempre una serie di conseguenze. La conduttrice di “C’è Posta per te”, “Uomini e Donne” ed altri programmi di successo è nel mirino di due donne dello spettacolo, due giornaliste: Alda D’Eusanio, la nuova gieffina e Selvaggia Lucarelli. Alda D’Eusanio è entrata da pochissimo nel loft di Cinecittà ma ne ha combinate più lei di tutti i concorrenti che sono lì da 5 mesi. Dopo la parola razzista usata durante la cena persiana dei ragazzi, ora se la prende ...

