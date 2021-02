Genoa-Napoli 2-1 | highlights | voti e tabellino

(Di sabato 6 febbraio 2021) della sfida a ‘Marassi’. Nuova sconfitta per Gattuso in trasferta2-1: lontano dal ‘Diego Maradona’ ormai è sempre un’altra musica e un’altra sofferenza per Rino Gattuso, Dopo il boccone amaro di Verona arriva anche quello in casa delche forse esce in maniera definitiva dalla crisi. A L'articolo proviene da Inews.it.

sscnapoli : ?? | I convocati di #GenoaNapoli ?? - SkySport : GENOA-NAPOLI 2-1 Risultato finale ? ? #Pandev (11') ? #Pandev (26') ? #Politano (79') ? ? - SkySport : ? Sky Saturday Night ?? Adesso LIVE su Sky Sport 24 ?? #SkySaturdayNight l'hashtag per interagire con noi #SkySport… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #SerieA, doppio #Pandev, il Genoa non si ferma più: Napoli battuto #GenoaNapoli - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #GenoaNapoli 2-1, #Pandev (e #Perin) regalano la vittoria e il +9 dalla zona retrocessione a Ballardini. A spuntarla a… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Napoli

Commenta per primo Ilperde per infortunio Kostas Manolas che al minuto 69 della sfida contro ilè stato costratto a chiedere il cambio in seguito a un colpo subito da Pandev. Al suo posto Gattuso ha scelto ...Infortunio Manolas: le condizioni fisiche del difensore del, uscito per un problema alla caviglia destra durante il match contro ilIl Napoli perde Manolas per infortunio: il difensore greco è uscito nella ripresa dopo un duro contrasto di gioco con Pandev: al suo posto è subentrato Rrahmani Continua l’emergenza in difesa per il N ...Pagelle Genoa-Napoli - Termina il match allo stadio Luigi Ferraris per la 21a giornata di Serie A con il Napoli che affronta il Genoa. Le pagelle Genoa-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiega ...