Furia Zidane: «Io e i giocatori meritiamo rispetto» – VIDEO (Di sabato 6 febbraio 2021) Zinedine Zidane chiede rispetto per il suo Real Madrid. Dal suo punto di vista ci sono state troppe critiche verso la squadra. Le sue parole Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Huesca prendendosela con alcuni giornalisti. rispetto – «Mi stai seriamente facendo questa domanda, sei serio? Vuoi spiegarmi quello che sto vivendo in casa mia? Tutti i giorni sto per essere esonerato, lo scrivete tutti, tu per primo. Che cosa mi stai domandando se ogni giorno scrivi che sono fuori. E’ chiaro che rivendico insieme alla squadra il diritto di lavorare sul campo. L’anno scorso ad aver vinto la Liga è stato il Real Madrid, siamo stati noi. Abbiamo il diritto di difendere il titolo almeno quest’anno. Almeno quest’anno. Perché su una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Zinedinechiedeper il suo Real Madrid. Dal suo punto di vista ci sono state troppe critiche verso la squadra. Le sue parole Il tecnico del Real Madrid Zinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Huesca prendendosela con alcuni giornalisti.– «Mi stai seriamente facendo questa domanda, sei serio? Vuoi spiegarmi quello che sto vivendo in casa mia? Tutti i giorni sto per essere esonerato, lo scrivete tutti, tu per primo. Che cosa mi stai domandando se ogni giorno scrivi che sono fuori. E’ chiaro che rivendico insieme alla squadra il diritto di lavorare sul campo. L’anno scorso ad aver vinto la Liga è stato il Real Madrid, siamo stati noi. Abbiamo il diritto di difendere il titolo almeno quest’anno. Almeno quest’anno. Perché su una ...

