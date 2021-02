FromSoftware: Sony e Kadokawa formano un’alleanza (Di sabato 6 febbraio 2021) Sony ha stretto una partnership con la Kadokawa Corporation, un’enorme compagnia che, fra le altre cose, possiede anche FromSoftware La Kadokawa Corporation è un’immensa compagnia che si occupa di tanti aspetti diversi legati al mondo dell’intrattenimento. Nonostante le dimensioni, spesso questi colossi tendono ad allearsi con altri grandi esponenti del proprio settore per cercare di crescere ulteriormente e questo è proprio ciò che è accaduto negli ultimi giorni. La Kadokawa Corporation ha infatti venduto l’1.93% della propria compagnia a CyberAgent e Sony, rendendo così la multinazionale tokyense parzialmente proprietaria di FromSoftware. La partnership fra Kadokawa e Sony si concentra su videogiochi e anime Questi grande ... Leggi su tuttotek (Di sabato 6 febbraio 2021)ha stretto una partnership con laCorporation, un’enorme compagnia che, fra le altre cose, possiede ancheLaCorporation è un’immensa compagnia che si occupa di tanti aspetti diversi legati al mondo dell’intrattenimento. Nonostante le dimensioni, spesso questi colossi tendono ad allearsi con altri grandi esponenti del proprio settore per cercare di crescere ulteriormente e questo è proprio ciò che è accaduto negli ultimi giorni. LaCorporation ha infatti venduto l’1.93% della propria compagnia a CyberAgent e, rendendo così la multinazionale tokyense parzialmente proprietaria di. La partnership frasi concentra su videogiochi e anime Questi grande ...

tuttoteKit : #FromSoftware: #Sony e Kadokawa formano un'alleanza #KadokawaCorporation #tuttotek - RaffaeleDeSa : La Sony che compra quasi il 2% delle azioni FromSoftware per farmi sognare un Bloodborne II. Non illudetemi per piacere grazie -