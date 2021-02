Federica Segato | «Donne | non abbiate paura di sognare in grande»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 6 febbraio 2021) A soli 24 anni è diventata una pioniera del networking femminile in Italia. Federica Segato, una laurea in Lingue germaniche nel cassetto e un profilo LinkedIn tra i più seguiti nel nostro Paese, dopo alcune esperienze tra startup e agenzie, ha realizzato che «la mia strada non era quella tradizionale». E così, prima ha deciso di diventare freelance, poi imprenditrice, infine di fondare, nel 2019, Career Leadhers, con l’obiettivo di «creare un punto di aggregazione per tutte coloro che desiderano migliorarsi e crescere professionalmente». E che oggi conta più di 30mila iscritte, tra cui la chef Antonia Klugmann e Chiara Ferragni.