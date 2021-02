F1, team principal Otmar Szafnauer: “Sebastian Vettel ci consentirà di lottare con Mercedes e Red Bull” (Di sabato 6 febbraio 2021) Per Sebastian Vettel quella che sta per arrivare sarà una stagione importante visto che sarà alla guida di una nuova monoposto: l’Aston Martin. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 a 33 anni è andato alla ricerca di nuovi stimoli e sembra averle trovate. A parlarne il team principal di Aston Martin Otmar Szafnaue che in un’intervista rilasciata a Rtl Deutschland, ripresa anche dal sito di Gazzetta, ha parlato di quel che rappresenta la presenza di Vettel nel team: “Nella scorsa stagione avevamo il potenziale per finire al terzo posto nella classifica costruttori. Penso che la McLaren non sia stata sfortunata tanto quanto noi. Avremmo dovuto concludere dietro a Mercedes e Red Bull. Ecco perché quest’anno con ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Perquella che sta per arrivare sarà una stagione importante visto che sarà alla guida di una nuova monoposto: l’Aston Martin. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 a 33 anni è andato alla ricerca di nuovi stimoli e sembra averle trovate. A parlarne ildi Aston MartinSzafnaue che in un’intervista rilasciata a Rtl Deutschland, ripresa anche dal sito di Gazzetta, ha parlato di quel che rappresenta la presenza dinel: “Nella scorsa stagione avevamo il potenziale per finire al terzo posto nella classifica costruttori. Penso che la McLaren non sia stata sfortunata tanto quanto noi. Avremmo dovuto concludere dietro ae Red. Ecco perché quest’anno con ...

