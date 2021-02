Epic Games diventerà una società per azioni? Gli analisti prevedono l'ingresso in borsa a breve (Di sabato 6 febbraio 2021) Epic Games, la software house responsabile dell'Epic Games Store, di Fortnite e dell'Unreal Engine, potrebbe diventare a breve una società per azioni, quotandosi ufficialmente in borsa. Si tratta di un "sospetto" dell'analista Daniel Ahmad, il quale ha esaminato gli ultimi eventi interni della compagnia, fra cui figura l'assunzione di un "Investor Relations", tradotto come "responsabile delle relazioni con gli investitori", colui che si occupa di gestire relazioni e informazioni fra la compagnia, in questo caso Epic Games, e il gruppo di investitori e azionisti. Ahmad prevede che, con l'arrivo di questa figura, Epic ... Leggi su eurogamer (Di sabato 6 febbraio 2021), la software house responsabile dell'Store, di Fortnite e dell'Unreal Engine, potrebbe diventare aunaper, quotandosi ufficialmente in. Si tratta di un "sospetto" dell'analista Daniel Ahmad, il quale ha esaminato gli ultimi eventi interni della compagnia, fra cui figura l'assunzione di un "Investor Relations", tradotto come "responsabile delle relcon gli investitori", colui che si occupa di gestire rele informfra la compagnia, in questo caso, e il gruppo di investitori esti. Ahmad prevede che, con l'arrivo di questa figura,...

