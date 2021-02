Con la pandemia salgono a 121 mila i poveri in Toscana (Di sabato 6 febbraio 2021) “I numeri della povertà crescono nell’anno della pandemia, ma in maniera contenuta (+0,2%), grazie alle politiche messe in atto a livello nazionale e regionale. E questo ci dà preziosi indicazioni anche per il 2021 quando gli effetti della congiuntura economica si faranno sentire ancora di più”. Così l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli sintetizza i contenuti del quarto rapporto sulle povertà in Toscana curato dall’Osservatorio regionale toscano in collaborazione con Anci Toscana e dal “Dossier sulle povertà nelle diocesi toscane – anno 2020” di Caritas Toscana. Entrambi questi strumenti sono stati presentati oggi a Firenze nel corso di un evento online organizzato dall’Osservatorio regionale toscano e da Anci Toscana. “Se confrontiamo i numeri assoluti del 2019 con ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 6 febbraio 2021) “I numeri della povertà crescono nell’anno della, ma in maniera contenuta (+0,2%), grazie alle politiche messe in atto a livello nazionale e regionale. E questo ci dà preziosi indicazioni anche per il 2021 quando gli effetti della congiuntura economica si faranno sentire ancora di più”. Così l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli sintetizza i contenuti del quarto rapporto sulle povertà incurato dall’Osservatorio regionale toscano in collaborazione con Ancie dal “Dossier sulle povertà nelle diocesi toscane – anno 2020” di Caritas. Entrambi questi strumenti sono stati presentati oggi a Firenze nel corso di un evento online organizzato dall’Osservatorio regionale toscano e da Anci. “Se confrontiamo i numeri assoluti del 2019 con ...

