Borghi: "Draghi era un avversario quando giocava in Europa ma ora gioca con noi" (Di sabato 6 febbraio 2021) Valentina Dardari Secondo il deputato leghista un governo Draghi potrebbe riuscire a "fare cose mai fatte in Italia" Il deputato della Lega Claudio Borghi, intervistato dalla Stampa, non sembra avere dubbi quando parla di Mario Draghi come di un fuoriclasse, il più esperto, ricalcando le parole di Giorgetti e dando a questi ragione. "Draghi è un fuoriclasse" Usando l'esempio calcistico, il leghista ha poi paragonato l'Italia a una squadra con a sua disposizione un tale giocatore che può fare tanti gol. Borghi ha spiegato che Draghi"era un avversario quando giocava in Europa ma ora potrebbe giocare con noi e fare tante cose come spendere ...

borghi_claudio : ***SONDAGGIO COMMUNITY*** Non ci siamo ancora seduti a parlare con Draghi e quindi non possiamo sapere se ci sarann… - borghi_claudio : Rispetto al DEGRADO di conte e gualtieri per me sarà in ogni caso un progresso: se Draghi gioca con noi lavorare co… - borghi_claudio : Prendere critiche a Draghi come presidente BCE e trasferirle a Draghi Presidente del Consiglio è come prendere i fi… - vecchiopaglia : Borghi&Bagnai, dai No euro all’ex Bce Draghi. Storia spettacolare di una conversione - konomoronao : RT @francofontana43: Come San Paolo sulla via di Damasco: la coppia Borghi&Bagnai avvolta all’improvviso da una luce divina. È la luce di D… -