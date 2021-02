Bonus Irpef e assegno unico: le ultime novità (Di sabato 6 febbraio 2021) La riforma fiscale, con la legge di bilancio 2021 porta con sé due novità importanti per le famiglie: la prima è l’agevolazione di 100 euro al mese per i lavoratori subordinati, l’altra invece, che entrerà in vigore dal 1° luglio riguarda l’assegno unico per i figli. Si tratterebbe di una cifra che va dai 50 euro ai 250 per ogni figlio. Per l’assegno unico il governo ha stanziato 3 miliardi per il 2021 e 5,5 miliardi per il 2022. (Photo Illustration by Sean Gallup/Getty Images) L’assegno unico per i figli sarà messo a disposizione per tutti i lavoratori, sia gli autonomi che i dipendenti, disoccupati e incapienti. L’assegno sarà elargito fin dal settimo mese di gravidanza, fino al compimento dei 21 anni per ogni figlio. Una misura che ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 febbraio 2021) La riforma fiscale, con la legge di bilancio 2021 porta con sé dueimportanti per le famiglie: la prima è l’agevolazione di 100 euro al mese per i lavoratori subordinati, l’altra invece, che entrerà in vigore dal 1° luglio riguarda l’per i figli. Si tratterebbe di una cifra che va dai 50 euro ai 250 per ogni figlio. Per l’il governo ha stanziato 3 miliardi per il 2021 e 5,5 miliardi per il 2022. (Photo Illustration by Sean Gallup/Getty Images) L’per i figli sarà messo a disposizione per tutti i lavoratori, sia gli autonomi che i dipendenti, disoccupati e incapienti. L’sarà elargito fin dal settimo mese di gravidanza, fino al compimento dei 21 anni per ogni figlio. Una misura che ...

