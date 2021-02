Annunziata | “Napoli e Salerno | nessuna rivalità in …porto!”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto A pochi giorni dalla sua nomina, il neo presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, Andreaè venuto aper incontrare il sindaco Vincenzoed il deputato salernitano Piero De Luca, per un saluto ma anche per una prima e rapida disamina su quelle che saranno le priorità da affrontare per lo scalo salernitano che non è una semplice infrastruttura per la città di, ma elemento strategico per l’economia e il turismo. Un aspetto checonosce bene avendo guidato già l’Autorità Portuale di. Originario di San Marzano sul Sarno, l’ex sottosegretario ai trasporti del Governo Prodi, ha ribadito nell’incontro che si è svolto, questa mattina, presso la Stazione Marittima di ...