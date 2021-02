Aneuploidia | scoperto il tallone d’Achille dei tumori

(Di sabato 6 febbraio 2021) Individuato il “” delle cellule tumorali: è una modifica che subiscono a livello genetico le cellule tumorali, dettaUn nuovo studio hail “” del cancro. Si tratta di una modifica che subiscono a livello genetico le cellule tumorali, detta, che può essere usata come bersaglio per colpire il tumore… L'articolo Corriere Nazionale.

il Giornale

Il tema della scoperta riguarda il "tallone d'Achille" del cancro: una ben nota alterazione della struttura genetica delle cellule tumorali, la, che può essere un punto debole da ...L'" si legge nella nota della rivista'Nature' " è un cambiamento nel numero delle copie di cromosomi: tutte le cellule umane hanno, in condizioni normali, 46 cromosomi, mentre si sa che ...Individuato il “tallone d’Achille” delle cellule tumorali: è una modifica che subiscono a livello genetico le cellule tumorali, detta aneuploidia Un nuovo studio ha scoperto il “tallone d’Achille” del ...La ricerca pubblicata su Nature ha evidenziato che l'aneuploidia può essere utilizzata come bersaglio per colpire il tumore. Ecco perché ...