WTA Melbourne 3 | avanzano ai quarti Azarenka | Sakkari e Kerber Eliminate Bencic e Jabeur

periodicodaily : WTA Melbourne, Serena Williams: “C’è poco relax” #WTA #SerenaWilliams - zazoomblog : WTA Melbourne Serena Williams: “C’è poco relax” - #Melbourne #Serena #Williams: #relax” - MoliPietro : WTA Melbourne, Serena Williams: “C’è poco relax” - livetennisit : WTA 500 Melbourne (Grampians Trophy): LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno e Quarti di Finale (LIVE) - livetennisit : WTA Melbourne (Gippsland Trophy) e (Yarra Valley Classic): LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Melbourne

Ubi Tennis

Recupero " Si riprende dunque da venerdì, questa notte, con i match dell'Atp Cup e dei tornei maschili di1 e 2 oltre ai tre tornei. Previsto anche il sorteggio del tabellone nella ...Il secondo match dell'anno , quello valido per il secondo turno del torneo2 di tennis (di categoria500), ovvero lo Yarra Valley Classic, in corso a, in Australia, è costato il ritiro per infortunio all'azzurra Camila Giorgi , la quale si è ...Si sono appena conclusi tutti i match degli ottavi di finale del WTA Melbourne 3. Successo sofferto quello di Victoria Azarenka che ha superato 6-4 1-6 11-9 la brillante kazaka Yulia Putintseva. La 31 ...Terminata a Melbourne (Australia) la tornata degli incontri dello Yarra Valley Classic (WTA Melbourne 2). Nei match validi per i quarti di finale conferme e sorprese in vista dei penultimi atti in pro ...