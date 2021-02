Ultime Notizie Roma del 05-02-2021 ore 13:10 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio con il governo secondo giorno di consultazioni per draghi tutti i big a Roma cresce il fronte del Sion esecutivo guidato dal ex numero uno della BCE dal Grillo Berlusconi tutti liberi nella capitale oggi colloqui con autonomi e Leo il PD Forza Italia e Fratelli d’Italia lo spread tra Btp e Bund rimane sotto la soglia dei 100 punti basket ho incontrato diversi parlamentari ministri qui a Roma Comunque sarà lo scenario politico esempio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del MoVimento 5 Stelle tra quello di chiedere agli scritti su rosso così il presidente di Russo Davide Casaleggio Arcuri Siamo il paese europeo Il piano funziona a pieno ritmo entro marzo vaccinati 7 milioni di Italiani domani arriveranno le prime dosi del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio con il governo secondo giorno di consultazioni per draghi tutti i big acresce il fronte del Sion esecutivo guidato dal ex numero uno della BCE dal Grillo Berlusconi tutti liberi nella capitale oggi colloqui con autonomi e Leo il PD Forza Italia e Fratelli d’Italia lo spread tra Btp e Bund rimane sotto la soglia dei 100 punti basket ho incontrato diversi parlamentari ministri qui aComunque sarà lo scenario politico esempio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del MoVimento 5 Stelle tra quello di chiedere agli scritti su rosso così il presidente di Russo Davide Casaleggio Arcuri Siamo il paese europeo Il piano funziona a pieno ritmo entro marzo vaccinati 7 milioni di Italiani domani arriveranno le prime dosi del ...

