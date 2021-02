Tommaso Zorzi, l’esperto di look del GFVip (Di venerdì 5 febbraio 2021) Istrionico, pungente, sagace… il Grande Fratello Vip ha messo in luce le doti di Tommaso Zorzi. 25enne milanese di buona famiglia, con uno spiccato senso estetico, incarna il fashionista che interpreta la moda con gusto proprio. Gli outfit di Tommaso Zorzi si lasciano guardare. Le camicie dalle fantasie sgargianti, i blazer con borchiette e dettagli luminosi, i pull over fantasiosi fino a coloratissimi completi rainbow… nel suo stile c’è posto per tutto ciò. Indossati con nonchalance e senso critico, i suoi look non sono portabili da chiunque. Eppure Zorzi, fuori e dentro la casa, fa tendenza. Tommaso Zorzi proviene da una famiglia benestante. La madre, in una delle puntate del GF Vip, ha indossato un elegantissimo cappotto Prada, non certo alla ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Istrionico, pungente, sagace… il Grande Fratello Vip ha messo in luce le doti di. 25enne milanese di buona famiglia, con uno spiccato senso estetico, incarna il fashionista che interpreta la moda con gusto proprio. Gli outfit disi lasciano guardare. Le camicie dalle fantasie sgargianti, i blazer con borchiette e dettagli luminosi, i pull over fantasiosi fino a coloratissimi completi rainbow… nel suo stile c’è posto per tutto ciò. Indossati con nonchalance e senso critico, i suoinon sono portabili da chiunque. Eppure, fuori e dentro la casa, fa tendenza.proviene da una famiglia benestante. La madre, in una delle puntate del GF Vip, ha indossato un elegantissimo cappotto Prada, non certo alla ...

