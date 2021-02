Stefano Sala e le parole di cordoglio per il fratello di Dayane Mello (Di venerdì 5 febbraio 2021) Anche l’ex Stefano Sala avrebbe parlato telefonicamente con Dayane, a cui avrebbe consigliato di rimanere nel Grande fratello Vip, dove è circondata dall’affetto dei coinquilini e dei fan. Il modello ha inoltre pubblicato un messaggio di cordoglio su Instagram. Stefano Sala ha pubblicato un messaggio nelle sue Storie su Instagram per salutare Lucas, il fratello di Dayane Mello tragicamente scomparso. “Sto piangendo un amico“: poche parole scritte in portoghese con cui il modello ha voluto salutare il 26enne. La Casa del Grande fratello Vip si stringe intorno a Dayane Mello, che ha recentemente perso il fratello Lucas, 27 anni, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Anche l’exavrebbe parlato telefonicamente con, a cui avrebbe consigliato di rimanere nel GrandeVip, dove è circondata dall’affetto dei coinquilini e dei fan. Il modello ha inoltre pubblicato un messaggio disu Instagram.ha pubblicato un messaggio nelle sue Storie su Instagram per salutare Lucas, ilditragicamente scomparso. “Sto piangendo un amico“: pochescritte in portoghese con cui il modello ha voluto salutare il 26enne. La Casa del GrandeVip si stringe intorno a, che ha recentemente perso ilLucas, 27 anni, in ...

