Sanremo 2021, Emanuele Filiberto furioso: "Niente pubblico? Ridicolo, non è giusto" (Di sabato 6 febbraio 2021) "Un cantante ha bisogno del pubblico, solo la televisione non è la stessa cosa. Un presentatore, un conduttore come Fiorello, che si appoggia molto alla platea per le sue battute, ha bisogno del pubblico. Vogliamo tutti fare i perbenisti e i politically correct, ma è Ridicolo perché non è così che si combatte il virus". Emanuele Filiberto non nasconde il proprio disappunto nei confronti del Governo e del Cts per la decisione di non concedere al Festival di Sanremo la presenza del pubblico al teatro Ariston. Secondo il discendente della famiglia reale, che ha partecipato alcuni anni fa alla kermesse con "Italia amore mio" giungendo sul podio, si tratta di una scelta che penalizza musica e cultura: "giusto fare comunque il Festival, ...

