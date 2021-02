Ristoratori | l’appello al governo | “Fateci aprire anche la sera”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono oltre due mesi, da quando il 2 dicembre 2020 è stato desegretato il verbale del CTS, dove non si parlava di stop all’eserciziole, che MIO Italia si batte per la riapertura di ristoranti, bar pub e pizzerie“. Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità, aderente a Federturismo Confindustria. “Perché, come ho già evidenziato – prosegue la nota – e come ripeterò fin oltre lo sfinimento, non c’è alcuna evidenza scientifica alla base della decisione di chiusura per le ore di cena. Non ha spiegazioni, quindi, l’accanimento contro ii quali stanno continuando a fallire uno dopo l’altro, giorno dopo giorno, in tutto il Paese. Ora, a quanto pare, la battaglia di MIO Italia sta facendo breccia, e da più parti si parla di riapertura dopo le ore 18“. “Noto inoltre ...