Rifondazione comunista in presidio anti Draghi a Bergamo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Partito della Rifondazione comunista / Sinistra Europea annuncia un presidio del pomeriggio di sabato 6 febbraio, dalle 16, in Piazza Vittorio Veneto a Bergamo, come in tante altre città, “contro l’incarico conferito a Draghi col plauso entusiasta di Confindustria e della finanza e perché le ragioni dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché i diritti di tutt* alla salute, al reddito, all’istruzione siano messi invece al primo posto”. Spiega il segretario provinciale Francesco Macario: “Non ci uniamo al coro politico-mediatico di esaltazione di Mario Draghi. Si tratta di un film già visto con Monti nel 2012 con conseguenze nefaste per milioni di italiane/i. Quali sarebbero le imprese di cui dovremmo ringraziare questo Superman? La troika? La svendita del patrimonio e dell’industria ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Partito della/ Sinistra Europea annuncia undel pomeriggio di sabato 6 febbraio, dalle 16, in Piazza Vittorio Veneto a, come in tante altre città, “contro l’incarico conferito acol plauso entusiasta di Confindustria e della finanza e perché le ragioni dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché i diritti di tutt* alla salute, al reddito, all’istruzione siano messi invece al primo posto”. Spiega il segretario provinciale Francesco Macario: “Non ci uniamo al coro politico-mediatico di esaltazione di Mario. Si tratta di un film già visto con Monti nel 2012 con conseguenze nefaste per milioni di italiane/i. Quali sarebbero le imprese di cui dovremmo ringraziare questo Superman? La troika? La svendita del patrimonio e dell’industria ...

