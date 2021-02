Oggi è un altro giorno non va in onda: la decisione improvvisa della Rai (Di venerdì 5 febbraio 2021) La puntata del 5 febbraio della trasmissione . (screenshot video)Nuova modifica ai palinsesti Rai nella giornata di Oggi. Ieri da Raitre era improvvisamente sparito lo show “Lui è peggio di me”, condotto dalla coppia inedita composta da Marco Giallini e Giorgio Panariello. La televisione pubblica ha preferito dare spazio alla crisi di governo e all’incarico conferito a Mario Draghi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV 5 febbraio, cosa vedere: Il Cantante Mascherato o il GFVIP Maurizio Mannoni, storico giornalista e conduttore della terza Rete, aveva infatti condotto uno Speciale Tg3 dal titolo “Missione Draghi” sull’incarico conferito a Mario Draghi, appunto. Il fatto aveva suscitato un certo interesse, sia perché la trasmissione di Giallini-Panariello era molto attesa, sia per il ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021) La puntata del 5 febbraiotrasmissione . (screenshot video)Nuova modifica ai palinsesti Rai nella giornata di. Ieri da Raitre eramente sparito lo show “Lui è peggio di me”, condotto dalla coppia inedita composta da Marco Giallini e Giorgio Panariello. La televisione pubblica ha preferito dare spazio alla crisi di governo e all’incarico conferito a Mario Draghi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV 5 febbraio, cosa vedere: Il Cantante Mascherato o il GFVIP Maurizio Mannoni, storico giornalista e conduttoreterza Rete, aveva infatti condotto uno Speciale Tg3 dal titolo “Missione Draghi” sull’incarico conferito a Mario Draghi, appunto. Il fatto aveva suscitato un certo interesse, sia perché la trasmissione di Giallini-Panariello era molto attesa, sia per il ...

DaniloToninelli : Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Centrodestra, i numeri al Senato dicono che è decisivo in ogni senso. Saprà essere unito… - OfficialASRoma : ??? Le parole di Stephan El Shaarawy nella conferenza stampa di oggi ?? - GraziaAmelia : RT @BeppeBeppetti: Altro giro Oggi su @ilmanifesto - Cetty86079369 : RT @Babi0990: #ÖzgeyeDogumGünüDilegim Oggi, come in ogni altro giorno, ti meriti il meglio di qualsiasi cosa la vita abbia in serbo per te.… -