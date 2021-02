Napoli-Genoa, la partita del Covid (Di venerdì 5 febbraio 2021) Esattamente come un girone fa, il Napoli si ritrova a far fronte (anche) alle problematiche relative al coronavirus. All’andata fu dopo aver affrontato il Genoa che stava sviluppando un vero e proprio focolaio, mentre per il ritorno i contagi si stanno manifestando prima. La si potrebbe ribattezzare “la partita del Covid”. Il 26 settembre, alla vigilia della gara d’andata, mentre si discuteva dell’opportunità di non giocare a causa del nubifragio previsto, il Genoa scopriva che Mattia Perin era risultato positivo. Un caso apparentemente isolato, a cui fece seguito quello di Lasse Schone il giorno della partita. Il centrocampista fu escluso all’ultimo dalla partenza per Napoli e ben presto si scoprì il reale motivo. Qualche timore sorse fin da subito e le preoccupazioni ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Esattamente come un girone fa, ilsi ritrova a far fronte (anche) alle problematiche relative al coronavirus. All’andata fu dopo aver affrontato ilche stava sviluppando un vero e proprio focolaio, mentre per il ritorno i contagi si stanno manifestando prima. La si potrebbe ribattezzare “ladel”. Il 26 settembre, alla vigilia della gara d’andata, mentre si discuteva dell’opportunità di non giocare a causa del nubifragio previsto, ilscopriva che Mattia Perin era risultato positivo. Un caso apparentemente isolato, a cui fece seguito quello di Lasse Schone il giorno della. Il centrocampista fu escluso all’ultimo dalla partenza pere ben presto si scoprì il reale motivo. Qualche timore sorse fin da subito e le preoccupazioni ...

