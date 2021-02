Meloni: FdI non voterà la fiducia a Mario Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Al termine del colloquio con il premier incaricato Mario Draghi, la leader di FdI Giorgia Meloni ha dichiarato che il suo partito non voterà la fiducia, al massimo ci sarà un’astensione. Per la Meloni l’unica via possibile è quella di ridare la parola agli italiani attraverso il voto. Cosa ha detto Giorgia Meloni? Al termine Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 febbraio 2021) Al termine del colloquio con il premier incaricato, la leader di FdI Giorgiaha dichiarato che il suo partito nonla, al massimo ci sarà un’astensione. Per lal’unica via possibile è quella di ridare la parola agli italiani attraverso il voto. Cosa ha detto Giorgia? Al termine

TgLa7 : #Governo: Meloni, detto a Draghi no FdI a fiducia - FratellidItalia : Governo, Meloni: No possibilità che FdI partecipi o sostenga Governo Draghi - MediasetTgcom24 : Crisi, Meloni: 'FdI non sosterrà governo Draghi, si torni al voto' #crisidigoverno - Daria_Ginevra : Tutto pronto per il 2023. #FDI #Meloni #cdx - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Meloni, #Fdi mai al governo con Pd-M5s e Renzi #governo #draghi @GiorgiaMeloni -