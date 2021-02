Lil Uzi Vert si fa impiantare in diamante in fronte (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il rapper statunitense Lil Uzi Vert si è fatto impiantare in diamante rosa in fronte: ha speso 24 milioni di dollari per l’insolito piercing Un diamante rosa impiantato nella fronte. E’ questa l’ultima follia del rapper statunitense Lil Uzi Vert, che ha speso 24 milioni di dollari per un piercing. Il cantante ha condiviso sui… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il rapper statunitense Lil Uzisi è fattoinrosa in: ha speso 24 milioni di dollari per l’insolito piercing Unrosa impiantato nella. E’ questa l’ultima follia del rapper statunitense Lil Uzi, che ha speso 24 milioni di dollari per un piercing. Il cantante ha condiviso sui… L'articolo Corriere Nazionale.

CorrNazionale : Il rapper statunitense Lil Uzi Vert si è fatto impiantare in diamante rosa in fronte: ha speso 24 milioni di dollar… - Vinss_KO : È andata così, Lil Uzi aveva un brufolo sulla fronte e ha deciso di coprirlo. Che grande. Un signore. GODDAMNN - LaStampaTV : VIDEO | il rapper Lil Uzi Vert si fa incastonare un diamante da 24 milioni di dollari sulla fronte: 'Lo pago dal 20… - Audry82194065 : RT @GiovannaLaura18: Sapete: ' La bellezza è dolore' . Vai a dirlo in Africa , da dove avranno estrapolato il tuo diamante di merda .....… - isafarial : JAJDJjxjJDUAJDJAEKWKDKSJD o lil uzi eh maluco mano -