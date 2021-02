La chiavetta che ti protegge dagli attacchi informatici (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sbarrare la strada ai furti digitali è un’attività ancora troppo sottovalutata, nonostante l’impennata di attacchi che colpiscono comuni mortali come grandi aziende. Trovare contromisure efficaci non è sempre semplice, tuttavia ci sono dispositivi tutt’altro che complessi e costosi in grado di mantenere al sicuro, o almeno proteggere dalla maggior parte delle minacce virtuali, alcuni degli account che si utilizzano tutti i giorni, come Gmail e Twitter. Uno di questi è Solo V2, chiavetta con pulsanti a sfioramento, chip NFC riprogettato rispetto alla prima generazione, guscio esterno a difesa del circuito interno e resistenza all’acqua. Buon alleato per evitare di finire impigliati in violazioni causate dal furto di password e phishing, che rappresentano più dell’80% degli attacchi online, Solo V2 si può prenotare qui ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sbarrare la strada ai furti digitali è un’attività ancora troppo sottovalutata, nonostante l’impennata diche colpiscono comuni mortali come grandi aziende. Trovare contromisure efficaci non è sempre semplice, tuttavia ci sono dispositivi tutt’altro che complessi e costosi in grado di mantenere al sicuro, o almenore dalla maggior parte delle minacce virtuali, alcuni degli account che si utilizzano tutti i giorni, come Gmail e Twitter. Uno di questi è Solo V2,con pulsanti a sfioramento, chip NFC riprogettato rispetto alla prima generazione, guscio esterno a difesa del circuito interno e resistenza all’acqua. Buon alleato per evitare di finire impigliati in violazioni causate dal furto di password e phishing, che rappresentano più dell’80% deglionline, Solo V2 si può prenotare qui ...

uwuKoalix : da qualche parte in qualche chiavetta dovrei averli salvati tutti, che belli che erano aiuto?? - no_evas_fiscale : @MichelaMeloni1 O come la chiavetta USB che riesco ad inserire sistematicamente al terzo tentativo - Penniwit : @KHRISS32 Guarda ho appena passato su chiavetta solo le cose dell'uni, quelle più importanti, quelle che mi sono co… - fineesi : ho portato un rullino dal fotografo e ho dato una USB per farmi passare le foto in jpeg torno a casa e scopro che i… - vattiato : @Delirio897J Prova, ma temo che ci sia un limite sulla tv su chiavetta. Io uso un hard disk da 500gb -