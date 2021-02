In un box con 20 kg bulbi papavero oppio: 38enne in manette (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – 20 kg e 290 grammi di bulbi essiccati di papavero da oppio: questo quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano diretto da Fiorella Bosco, in un box in zona Don Bosco. Una segnalazione giunta alla Questura di Roma tramite l’applicazione YouPol per un’attivita’ di spaccio all’interno di un complesso di autorimesse ed i poliziotti sono andati subito a verificare l’indicazione anche con il prezioso aiuto del cane antidroga Condor: taxi e vetture private dalle quali venivano scaricati e depositati scatoloni per poi allontanarsi e poi il controllo al box. Box chiuso con un lucchetto di grosse dimensioni e Condor che, sin da subito, ha segnalato al suo conduttore la presenza di sostanza stupefacente. Presi contatti con l’amministratore del condominio e successivamente con il proprietario del box, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – 20 kg e 290 grammi diessiccati dida: questo quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano diretto da Fiorella Bosco, in un box in zona Don Bosco. Una segnalazione giunta alla Questura di Roma tramite l’applicazione YouPol per un’attivita’ di spaccio all’interno di un complesso di autorimesse ed i poliziotti sono andati subito a verificare l’indicazione anche con il prezioso aiuto del cane antidroga Condor: taxi e vetture private dalle quali venivano scaricati e depositati scatoloni per poi allontanarsi e poi il controllo al box. Box chiuso con un lucchetto di grosse dimensioni e Condor che, sin da subito, ha segnalato al suo conduttore la presenza di sostanza stupefacente. Presi contatti con l’amministratore del condominio e successivamente con il proprietario del box, ...

