Il trasferimento per incompatibilità ambientale è rimesso alla discrezionalità della PA

Diversi i contenziosi che riguardano l'impugnazione di trasferimento del personale scolastico per incompatibilità ambientale e contestati spesso come atti punitivi di natura disciplinare, ma la giurisprudenza va detto che oramai pare essere orientata sul fatto di non ritenerli come atti di natura disciplinare e non soggetti pertanto alla disciplina del procedimento disciplinare.

