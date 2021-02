Il Covid-19 può essere eradicato? Ecco la spiegazione scientifica (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alcune malattie infettive capaci di produrre pandemie sono eradicabili, altre non lo sono. Eradicare una malattia infettiva significa far estinguere il germe responsabile, come si sono estinti i dinosauri. Raramente qualche malattia infettiva si è estinta spontaneamente: ad esempio la sweating sickness, che causò varie epidemie nel XV e XVI secolo in Europa e poi sparì, per ragioni non chiare. L’unica tra le malattie infettive maggiori che è stata eradicata artificialmente è il vaiolo, ma sono in corso iniziative mondiali per l’eradicazione del morbillo e della poliomielite e noi abbiamo le idee abbastanza chiare su quali caratteristiche rendano eradicabile (o non eradicabile) una malattia infettiva. Purtroppo le condizioni di eradicabilità sono alquanto stringenti. Una malattia eradicabile deve conferire a chi ne guarisce una immunità solida e di lunga durata, e deve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alcune malattie infettive capaci di produrre pandemie sono eradicabili, altre non lo sono. Eradicare una malattia infettiva significa far estinguere il germe responsabile, come si sono estinti i dinosauri. Raramente qualche malattia infettiva si è estinta spontaneamente: ad esempio la sweating sickness, che causò varie epidemie nel XV e XVI secolo in Europa e poi sparì, per ragioni non chiare. L’unica tra le malattie infettive maggiori che è stata eradicata artificialmente è il vaiolo, ma sono in corso iniziative mondiali per l’eradicazione del morbillo e della poliomielite e noi abbiamo le idee abbastanza chiare su quali caratteristiche rendano eradicabile (o non eradicabile) una malattia infettiva. Purtroppo le condizioni di eradicabilità sono alquanto stringenti. Una malattia eradicabile deve conferire a chi ne guarisce una immunità solida e di lunga durata, e deve ...

Tg3web : L'approvazione data ieri dall'Agenzia italiana del farmaco all'uso degli anticorpi monoclonali può segnare un momen… - marattin : Dal mio articolo ieri su @ilfoglio_it, cinque punti su cui si può costruire un governo utile (a parte ovviamente l’… - myrtamerlino : Domani l'Italia torna quasi totalmente in #zonagialla. Per tanti di noi può significare solamente un caffè al banc… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Eradicare una malattia infettiva significa far estinguere il germe responsabile, come si sono estinti i dinosauri. Per il… - dntmnl : @jvcntr1 Dai su, ha appena avuto il covid, giocherà titolare contro l’Inter, ci può stare. Per me in champions sarà Chiellini de Ligt. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid può LeU: mai con sovranisti, programma non è variabile indipendente

Per De Petris 'l'alleanza Pd - M5s - Leu è strategica, deve essere una base forte che non può ...dalla lotta alla pandemia e dal salvaguardare il grande lavoro svolto in questo anno di lotta al Covid ...

Impianti sciistici: via libera del Cts dal 15 febbraio. Dove si può sciare

Resta aggiornato sul piano vaccini covid: regione per regione Vediamo ora come e dove si potrà tornare a sciare. Impianti sciistici: dove si può sciare La stagione invernale può ripartire. Si potrà ...

Per De Petris 'l'alleanza Pd - M5s - Leu è strategica, deve essere una base forte che non...dalla lotta alla pandemia e dal salvaguardare il grande lavoro svolto in questo anno di lotta al...Resta aggiornato sul piano vaccini: regione per regione Vediamo ora come e dove si potrà tornare a sciare. Impianti sciistici: dove sisciare La stagione invernaleripartire. Si potrà ...