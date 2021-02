Governo, Meloni: “No fiducia a Draghi, mai con Pd e M5s” (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – “Fratelli d’Italia ha ribadito al presidente incaricato Draghi che in ogni caso non voterà la fiducia al suo governo. Non andremo mai al governo con Cinque Stelle e Pd”. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, parlando a Montecitorio dopo aver incontrato il presidente incaricato. Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – “Fratelli d’Italia ha ribadito al presidente incaricato Draghi che in ogni caso non voterà la fiducia al suo governo. Non andremo mai al governo con Cinque Stelle e Pd”. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, parlando a Montecitorio dopo aver incontrato il presidente incaricato.

repubblica : Cris di governo. 'Meloni: 'Io la fiducia a Draghi non la voto. Subito alle urne' - Adnkronos : #Governo, #Meloni: 'Non voto la fiducia a Draghi' - FratellidItalia : Governo, Meloni: No possibilità che FdI partecipi o sostenga Governo Draghi - marco_merighi : La Meloni dice che può dare una delle sue stampelle al governo se non dura oltre settembre Oggi le comiche #GovernoDraghi - gei101 : Se penso che la #Meloni che parla al paese oggi #consultazioni , potrebbe essere alla guida del governo,mi rendo c… -