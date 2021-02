Gazzetta: apertura del Cts per il ritorno di 1000 spettatori negli stadi in primavera (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport scrive di un vertice tra Figc, Lega Serie A e il mondo del basket con il Cts. Il tema è quello della riapertura parziale di stadi e palazzetti al pubblico. “Risultato: una discussione in un’atmosfera positiva con una road map che fa sperare”. Bisognerà prima verificare che le riaperture degli ultimi giorni non abbiano portato con sé effetti negativi. Il fatto che, però, se ne sia iniziato a parlare, è un segnale positivo, scrive la rosea: finora il discorso pubblico era stato visto come un tabù. “Ovviamente le intenzioni e questa specie di prima disponibilità vanno prese con il massimo della cautela. Ma un ipotetico percorso è stato disegnato e porta alla possibilità di ricominciare proprio da quota mille all’inizio della primavera. Tornando dunque a quella soglia minima che era stata toccata ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ladello Sport scrive di un vertice tra Figc, Lega Serie A e il mondo del basket con il Cts. Il tema è quello della riparziale die palazzetti al pubblico. “Risultato: una discussione in un’atmosfera positiva con una road map che fa sperare”. Bisognerà prima verificare che le riaperture degli ultimi giorni non abbiano portato con sé effetti negativi. Il fatto che, però, se ne sia iniziato a parlare, è un segnale positivo, scrive la rosea: finora il discorso pubblico era stato visto come un tabù. “Ovviamente le intenzioni e questa specie di prima disponibilità vanno prese con il massimo della cautela. Ma un ipotetico percorso è stato disegnato e porta alla possibilità di ricominciare proprio da quota mille all’inizio della. Tornando dunque a quella soglia minima che era stata toccata ...

napolista : Gazzetta: apertura del Cts per il ritorno di 1000 spettatori negli #stadi in primavera Il tema è stato affrontato i… - ParmaLiveTweet : L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Inter: 'Sono Lukaku, risolvo problemi' - sportli26181512 : Lega A, al via assemblea su offerta fondi d'investimento. Ecco l'appello di Dal Pino...: Lega A, al via assemblea s… - infoitsport : L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: 'Conte, tre tormenti' - ParmaLiveTweet : L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: 'Conte, tre tormenti' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta apertura Pubblico negli stadi: apertura del CTS

Incontro tra i vertici del Comitato Tecnico - Scientifico e quelli del calcio per parlare della parziale riapertura degli stadi nei prossimi mesi. La road map prevederebbe, come riporta la Gazzetta dello Sport, il ritorno di mille spettatori nelle partite in primavera. Per quanto riguarda l'Europeo, l'intenzione è quella di arrivare ad aprire per il 30% della capienza totale. Un ...

Troppi costi e poco lavoro: chiude l'ufficio del giudice di pace a Licata

Il Ministero della Giustizia, con un decreto del 20 dicembre scorso che adesso viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha escluso l'Ufficio del Giudice di Pace di Licata dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali . Le competenze passano, dunque, al Giudice di Pace di ...

Fiorentina, Ribery infortunato. Prandelli: “Non so se gioca” La Gazzetta dello Sport Gazzetta: apertura del Cts per il ritorno di 1000 spettatori negli stadi in primavera

Gazzetta: apertura del Cts al ritorno di 1000 spettatori negli stadi in primavera. Incontro con i vertici di calcio e basket ...

Navalny: morte improvvisa del medico che lo curò

E’ morto improvvisamente Sergei Makshimishin, il medico che aveva curato Alexei Navalny nell’ospedale di Omsk subito dopo il suo avvelenamento dello scorso ...

Incontro tra i vertici del Comitato Tecnico - Scientifico e quelli del calcio per parlare della parziale riapertura degli stadi nei prossimi mesi. La road map prevederebbe, come riporta ladello Sport, il ritorno di mille spettatori nelle partite in primavera. Per quanto riguarda l'Europeo, l'intenzione è quella di arrivare ad aprire per il 30% della capienza totale. Un ...Il Ministero della Giustizia, con un decreto del 20 dicembre scorso che adesso viene pubblicato inUfficiale, ha escluso l'Ufficio del Giudice di Pace di Licata dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali . Le competenze passano, dunque, al Giudice di Pace di ...Gazzetta: apertura del Cts al ritorno di 1000 spettatori negli stadi in primavera. Incontro con i vertici di calcio e basket ...E’ morto improvvisamente Sergei Makshimishin, il medico che aveva curato Alexei Navalny nell’ospedale di Omsk subito dopo il suo avvelenamento dello scorso ...