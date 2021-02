Fassina (Leu): 'Errore il modello Ursula: il governo Draghi deve essere di tutti, compresa la Lega' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lui va controcorrente anche rispetto a coloro che siedono con lui in parlamento: "È un grave Errore politico puntare a un "governo Ursula", ossia fare del governo del Presidente, affidato ad una ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lui va controcorrente anche rispetto a coloro che siedono con lui in parlamento: "È un gravepolitico puntare a un "", ossia fare deldel Presidente, affidato ad una ...

Jovinow : Governo: Fassina, entrino anche Lega e Fdi. L'esponente di LeU:'Il Governo del Presidente, affidato a Mario #Draghi… - Amos8125 : @ilconterosso1 @Aramcheck76 @CCKKI @Il_Vitruviano E questo a prescindere da Bagnai o da Fassina che magari voterà i… - ObsoletusH : @borghi_claudio dovrebbe essere più preoccupante se Pd e iv non vi pongano veti. Leu ha solo Fassina. che al voto i… - lucabattanta : @laltrodiego Non ho capito per i due di Leu Fassina che cos’è? - filo_78 : RT @lucabattanta: Certo che a parte Fassina e pochi altri Leu è formata da esponenti abbastanza singolari come idee e coerenza. Ricordo inv… -