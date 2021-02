Faragò, Guccini e la Juve: "Dedico il 43 a Francesco per via Paolo Fabbri". Lui ringrazia, ma è tifoso bianconero (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dedica il numero di maglia dedicato a Guccini. Peccato che lui tifi Juve... È la storia divertente e curiosa di Paolo Faragò e del grande cantautore raccontata in una intervista de La Gazzetta dello Sport all'80enne mito della musica italiana. Arrivando a Bologna dal Cagliari settimana scorsa , il difensore calabrese aveva spiegato così la sua scelta di prendere il numero 43: "Da ... Leggi su corriere (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dedica il numero di maglia dedicato a. Peccato che lui tifi... È la storia divertente e curiosa die del grande cantautore raccontata in una intervista de La Gazzetta dello Sport all'80enne mito della musica italiana. Arrivando a Bologna dal Cagliari settimana scorsa , il difensore calabrese aveva spiegato così la sua scelta di prendere il numero 43: "Da ...

'Io, la 'buffa' 43 di Faragò, Platini e il mio cugino nell'Inter': il calcio secondo Guccini

Allenatore di cantautori è Francesco Guccini, 'Maestrone' per tutti, versi in musica da oltre ... 'Dov'è nato questo Paolo Faragò? Ruolo?'. Risatona. Attivati a solo 1,99 al mese per sempre anziché 5,99 ...

