F1 | Stefano Domenicali | “Stiamo valutando una gara-sprint al posto delle qualifiche | no alla griglia invertita”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Mondiale di Formula Uno 2021, come abbiamo visto nei giorni scorsi, ha già ufficializzato il cambioprove libere del venerdì (ridotte di 30 minuti ciascuna, passando quindi da tre a due ore complessive) e l’orario di partenza delladella domenica che toglierà i “10 minuti”. A quanto pare, tuttavia, il nuovo CEOstarebbe, assieme al suo staff, anche altre novità. Per esempio, potremmo vedere sin da questa annata qualche altra rivoluzione a livello del format dei tre giorni del Gran Premio. L’ex team principal della Ferrari ha esle sue idee nella giornata odierna, come ha riportato motorsport.com. “Sul discorso dellarovesciata c’è un no secco, questo posso confermarlo. È importante valutare nuove idee per essere ...

Ad ammettere tali velleità è, nuovo CEO della Formula 1, che non ha escluso l'eventualità di disputare Gran Premi anche a Miami e di ripensare l'approccio nei confronti del Vietnam., nuovo presidente e ceo della Formula 1, in una lunga videoconferenza con i giornalisti ha ammesso oggi che il 2021 sarà un altro anno molto impegnativo per il circus. Come sempre, ...Il Mondiale di Formula Uno 2021, come abbiamo visto nei giorni scorsi, ha già ufficializzato il cambio delle prove libere del venerdì (ridotte di 30 minuti ciascuna, passando quindi da tre a due ore c ...