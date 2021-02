Elettra Lamborghini | l’annuncio a sorpresa fa impazzire i fan

(Di venerdì 5 febbraio 2021), colpo di scena: arriva una notizia bomba che fatutti i fan della cantante.per: la cantante bolognese, fresca di matrimonio la scorsa estate, sarebbe in corsa per un posto all’Isola dei famosi 2021. Attenzione tuttavia: non sull’isola, ma negli studi televisivi della Mediaset per un ruolo di opinionista. L'articolo proviene da Inews.it.

trash_italiano : Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini potrebbe essere la seconda opinionista - Notoriouslebon : RT @borraccino_: +++ELETTRA LAMBORGHINI DA FORFAIT ALL’ULTIMO MINUTO PER LA PRESENZA DI ELETTRA LAMBORGHINI+++ #Sanremo2020 #DomenicaIn - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - tuttoungranboh : Ragazze, ma dove avete letto che Tommaso dovrebbe essere ufficialmente opinionista all'Isola? Io ho appena visto ch… - joshrichardsff : @LadetectivChIoe anche io culo peggio di elettra lamborghini -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

... ad affiancare Iva Zanicchi dovrebbe esserci un altro volto femminile e quindi non maschile come mormorato nei giorni scorsi: 'è la nuova donna che potrebbe sedere accanto alla ...Mentre Flavio Insinna azzarda addirittura l'ipotesi che sotto la maschera possa esserciper via del legame con le auto della canzone ma anche per le movenze dell'artista sul palco.Sorpresa per Elettra Lamborghini: la cantante bolognese, fresca di matrimonio la scorsa estate, sarebbe in corsa per un posto all’Isola dei famosi 2021. Attenzione tuttavia: non sull’isola, ma negli ...Dopo la roboante uscita da Sanremo Giovani a metà del dicembre scorso, quando fu escluso dal cast della finale a poche ore dall’inizio della ...