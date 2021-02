Draghi trascina Milano in cima all’Europa | è la migliore della settimana +7% Spread torna al 2015

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La decisione di Mattarella di affidare all’ex Bce l'incarico di governo ha messo le ali a Piazza Affari. Il differenziale tra Btp e Bund è sceso in poche sedute di 19 punti a quota 93, un livello che non si vedeva da sei anni. Al top Atlantia (+21,2%) che spera in un accordo con Cdp su Aspi, flop Ferrari (-2,4%) in attesa del un nuovo a.d.