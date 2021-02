Cyberpunk 2077: l’aggiornamento 1.12 risolve varie vulnerabilità (Di venerdì 5 febbraio 2021) CD Projekt RED ha rilasciato l’aggiornamento 1.12 per Cyberpunk 2077 che va a risolvere diversi problemi di sicurezza della versione PC Con il rilascio degli strumenti di modding ufficiali per PC, le mod di Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED sembravano ormai pronte a spiccare il volo e diverse se ne sono già viste, come vi abbiamo detto in quest’articolo. La comunità di modding ha già rilasciato una serie di utili componenti aggiuntivi, dalla migliore gestione del veicolo alla modalità in terza persona. Sfortunatamente, lo sviluppatore ha emesso un avviso all’inizio di questa settimana sulle vulnerabilità nei file DLL esterni delle mod di Cyberpunk 2077, tuttavia, di recente, il problema è stato risolto con un aggiornamento. Vediamo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 5 febbraio 2021) CD Projekt RED ha rilasciato1.12 perche va are diversi problemi di sicurezza della versione PC Con il rilascio degli strumenti di modding ufficiali per PC, le mod didi CD Projekt RED sembravano ormai pronte a spiccare il volo e diverse se ne sono già viste, come vi abbiamo detto in quest’articolo. La comunità di modding ha già rilasciato una serie di utili componenti aggiuntivi, dalla migliore gestione del veicolo alla modalità in terza persona. Sfortunatamente, lo sviluppatore ha emesso un avviso all’inizio di questa settimana sullenei file DLL esterni delle mod di, tuttavia, di recente, il problema è stato risolto con un aggiornamento. Vediamo ...

