COVID | deceduto un 90enne di Atripalda | il punto sui ricoveri al “Moscati”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈla notte scorsa, nella terapia subintensiva delHospital dell’Azienda, un pazientedi, ricoverato dal 27 gennaio. AlHospital dell’Aziendarisultano ricoverati 37 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. Lunedì scorso un paziente 61enne di Avella ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in un centro di riabilitazione della provincia di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ivan Busso, deceduto l'1 gennaio, a causa delle conseguenze legate al COVID 19, svolgeva un'attività all'aria aperta, addestrava falchi per contrastare la presenza di altri volatili in zone o spazi ...Un 90enne residente ad Atripalda è deceduto la scorsa notte a causa del Covid-19. L'anziano è spirato nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell'Azienda Moscati. Era ricoverato in quel reparto ...