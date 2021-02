Corte conti: evasione vulnus equità, auspicabile patrimoniale (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'evasione resta "a tutt'oggi il più rilevante vulnus all'equità" del sistema fiscale, con una concentrazione negli anni quasi esclusiva del prelievo sui redditi da lavoro dipendente e pensione. In particolare, i redditi compresi tra 28 e 55mila euro sono "eccessivamente gravati dall'Irpef" ed è quindi "necessario procedere a una riduzione dell'onere fiscale"; mentre la propensione all'evasione (tax gap, il divario tra gettito teorico ed effettivo) è stata pari al 67,6% per i redditi da lavoro autonomo e di impresa (32,7 miliardi). E' questo il quadro delineato dal presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, in un'audizione nelle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato sulla riforma dell'Irpef, che ha auspicato un nuovo prelievo patrimoniale, invocato da ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'resta "a tutt'oggi il più rilevanteall'" del sistema fiscale, con una concentrazione negli anni quasi esclusiva del prelievo sui redditi da lavoro dipendente e pensione. In particolare, i redditi compresi tra 28 e 55mila euro sono "eccessivamente gravati dall'Irpef" ed è quindi "necessario procedere a una riduzione dell'onere fiscale"; mentre la propensione all'(tax gap, il divario tra gettito teorico ed effettivo) è stata pari al 67,6% per i redditi da lavoro autonomo e di impresa (32,7 miliardi). E' questo il quadro delineato dal presidente delladei, Guido Carlino, in un'audizione nelle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato sulla riforma dell'Irpef, che ha auspicato un nuovo prelievo, invocato da ...

